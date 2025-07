No passado dia 5 de Dezembro de 2024, o presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, apresentou a estratégia Espanha-África 2025-2028, sob o lema: "Trabalhando juntos através de uma relação estratégica".

A estratégia está articulada em torno de cinco objectivos fundamentais: Reforçar, Crescer, Conectar, Proteger e Conviver. Ela contempla, numa das várias linhas de actuação, a criação de um Conselho de Assessores de alto nível, formado por 60 personalidades africanas e espanholas com perfis vinculados às áreas da Política, Economia, Cultura e Sociedade, entre outras. Esta entidade procurará, antes de tudo, reflectir e apontar ideias práticas para reforçar a relação entre o Reino de Espanha e os países do continente africano. Em particular, pretende analisar o impacto dos projectos conjuntos, as relações e os desafios que enfrenta a relação de Espanha com África a nível bilateral e multilateral.