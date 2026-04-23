A Polícia Nacional (PN) deteve, em flagrante delito, e após inúmeras denúncias de vítimas, três homens residentes na capital, acusados de associação criminosa, roubo e furto nas províncias de Luanda e Bengo. Os detidos pertencem a uma rede que usa os "azuis e brancos" para assaltar os passageirros e a PN pede cuidados redobrados aos utilizadores de táxis porque a "associação criminosa ainda não foi totalmente desmantelada".

Os indivíduos, com armas de fogo, circulavam por todo lado, mas tinham como preferência as vias do Panguila, no Bengo, e de Cacuaco, em Luanda, onde diariamente conseguiam assaltar um grande número de pessoas, em todos os períodos do dia.

A acção mais recente do gangue aconteceu esta semana, no dia 21, por volta das 11:00 da manhã, no Bengo, quando a vítima se encontrava na via pública, esperando o táxi, segundo o porta-voz da Polícia Nacional no Bengo, Paulo Miranda de Sousa.

Minutos depois, parou ao seu lado uma viatura de marca Yundai, modelo i10, de cor preta, com a matrícula LD-57-86-GV, com três indivíduos no interior, sendo um motorista e dois ocupantes que se faziam passar por passageiros.

Ao longo da viagem, conta a polícia, subtraíram os pertences à vítima e depois abandonaram-na na via pública. O homem começou a gritar por socorro e a patrulha do comando municipal, que estava nas proximidades, interveio na acção, alcançando a viatura e detendo os assaltantes.

Os detidos foram ainda os responsáveis por um assalto ocorrido no dia 22 de Março, na zona das barracas de cacussos, no Panguila velho, onde a vítima foi uma mulher, a quem roubaram um telemóvel e 265 mil kwanzas com recurso a arma de fogo.

A PN, para além de pedir cuidados redobrados porque se trata de uma rede de criminosos "altamente perigosos", garante estar a trabalhar para a detenção de outros elementos, que estão a circular nas estradas do País, a bordo de diferentes tipos de carros.