De acordo com o director do gabinete de comunicação institucional da PN-Luanda, Nestor Goubel, estão envolvidos neste crime cinco homens, mas apenas três dos suspeitos foram detidos no fim-de-semana.
O homicídio aconteceu no último sábado, 21, no bairro KM 9-A, quando a vítima terá saído de casa para ir comprar pão nos arredores do bairro.
Por volta das 04:00 do dia seguinte, após a família ter feito uma participação à polícia, a menina foi encontrada sem vida, numa casa inacabada, naquela circunscrição.
Pelo estado em que a menor foi encontrada, as autoridades presumem que a vítima foi abusada sexualmente e depois asfixiada até à morte, conta o superintendente-chefe Nestor Goubel.
No entanto, as autoridades prosseguem com as diligências para localizar e deter os outros dois envolvidos e apurar a veracidade dos factos.