O Executivo angolano procedeu está segunda-feira, 23 de Março, "Dia da Libertação da África Austral", a uma cerimónia de condecorações das três primeiras gerações da Polícia Nacional (PN) com medalhas de ordem pública e de serviço.

Foram, segundo verificou o Novo Jornal, mais de 200 condecorados, entre os quais oficiais comissários na reforma, a título póstumo, e no ativo.

Em representação do Presidente da República, João Lourenço, a cerimónia de condecorações as três gerações da Polícia Nacional foi presidida pelo ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do PR, Francisco Pereira Furtado, no salão Welwitschia, no Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais (ISCPC), Osvaldo de Jesus Serra Van-Dúnem.

Os oficiais comissários, superiores e subalternos foram distinguidos nas classes de ordem pública e de serviços distintos, abrangendo as diferentes gerações com destaque para os fundadores da Polícia Nacional

As medalhas de ordem pública e de serviço distintos são atribuídas a oficiais que atingiram feitos de destaque nas acções de ordem pública, e aos efectivos que se distinguiram ao longo dos anos de serviço.

Entre os oficiais da primeira geração, destacam-se os antigos comandantes-gerais, os comissários-gerais reformados Santana André Pitra "Petroff", Armindo Espírito Santo, João Saraiva de Carvalho "Tetembwa", Fernando Torres Vaz da Conceição "Mussoli", Fernado da Piedade Dias dos Santos "Nandó", José Alfredo "Ekuikui", Ambrósio de Lemos Freire dos Santos e outros.

Da segunda geração inicia-se com os antigos comandantes-gerais, Alfredo Eduardo Mingas "Panda", Paulo Gaspar de Almeida "Paulo", Arnaldo Manuel Carlos "Arnaldo" e o actual comandante-geral, Francisco Monteiro Ribas da Silva.

Nesta geração destacam-se ainda os ex-segundos comandantes-gerais, António Pedro Kandela, António Maria Sita e os actuais Domingos Ferreira de Andrade e Orlando Bernardo.

Seguem-se os comissário-chefe Gil Famoso, José Domingos Moniz, António Leitão Ribeiro, Inocêncio de Brito, Manuel Gonçalves "Nelito" e os comissários Mateus André, Gomes Bonda, Rosa Bessa, Engrácia Costa e tantos outros.

Já na terceira geração da Polícia Nacional, foram condecorados os comissários-gerais Mário Queiroz, Aristofanes dos Santos, Divaldo Martins, António Pinduka, Costa Neto, Destino Pedro, Morais Quifica, Gonçalves Moco e Anisabel Santana.

Ainda na terceira geração foram igualmente condenados na vasta lista os subcomissarios David Cazimiro, Manuel Filho, Mateus Rodrigues e vários jovens promissores nas classes de oficial comissário e superior.