A Polícia Nacional, através da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP), capturou 10 homens por alegadamente invadirem um terreno e raptarem três seguranças, no município da Camama, em Luanda.

Tudo aconteceu no dia 22 deste mês, nas imediações do Hospital Materno-Infantil Azancot de Menezes, quando o grupo se deslocou para o lugar, pretendendo ocupar um espaço clandestinamente.

O local estava a ser vigiado por três seguranças de uma empresa privada e para não serem interferidos, os invasores terão supostamente retirado os operativos de forma coerciva do terreno, para um outro lugar onde foram ameaçados a abandonarem aquelas terras.

De acordo com o porta-voz nacional da DIIP, intendente Quintino Ferreira, durante a acção os homens apoderaram-se igualmente de uma arma de fogo pertencente aos seguranças.

Quando a polícia recebeu uma denúncia sobre a ocorrência, uma equipa dirigiu-se para o recinto e deteve os envolvidos em vários locais e momentos diferentes.

Os detidos vão responder pelos crimes de usurpação de imóvel, rapto e roubo de arma de fogo.