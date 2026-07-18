Desavenças em torno do património do falecido antigo presidente da Assembleia Nacional, Fernando Dias dos Santos "Nandó", extravasaram o âmbito familiar e chegaram à barra da justiça. A viúva, na qualidade de detentora de 50% da herança, contestou a nomeação pelo tribunal da filha para o cargo cabeça-de-casal. Esta diz desconhecer a decisão.

As relações entre Maria Augusta Tomé Dias dos Santos "Magui" e Elizabeth Zenilda Dias dos Santos Pereira Burity, ou seja, a viúva e a primogénita de Fernando Dias dos Santos "Nandó", foram descritas como de "conflitualidade permanente".

Consta que, desde há décadas, a corrente não passa entre as duas "damas de ferro", algo que resultava da incompatibilidade de caracteres, do poder financeiro e das desavenças em torno da gestão do vasto património de que o ex-vice-Presidente da República e antigo primeiro-ministro era detentor.

Tudo aponta que o clima de crispação se adensou nestes últimos dias, tendo como epicentro a divisão do acervo hereditário deixado pelo antigo presidente da Assembleia Nacional, devido à suposta indicação pelo tribunal da empresária Elizabeth dos Santos para gerir o acervo hereditário até à sua divisão.

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