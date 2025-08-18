O Governo da província do Namibe acompanha com "elevada preocupação" um violento confronto entre membros das comunidades Mucubais e Nhanecas-Humbi, na sequência das disputas pelo acesso a uma represa de água destinada ao abeberamento de gado, que resultou em mortes e feridos, na localidade do Mulovei, município das Cacimbas.

"É com profunda consternação que o Governo da província do Namibe tomou conhecimento, neste domingo, 17, de que o conflito resultou em vítimas mortais e feridos entre os cidadãos de ambos os grupos étnicos", lê-se num comunicado do Governo provincial do Namibe, que não avança o número de vítimas.

Fontes do Novo Jornal avançam que o conflitou resultou, para já, na morte de pelo menos 20 pessoas, estando neste momento já no terreno as autoridades competentes a proceder ao levantamento mais rigoroso da situação.

O Executivo do Namibe informa que para fazer face aos conflitos, está em curso a construção de seis barragens e a reabilitação de 43 represas, com vista ao aumento da disponibilidade de água para as comunidades.

A seca no sul do país tem causado confrontos entre criadores de gado devido à escassez de água e de pasto, provocado a morte a milhares de animais, incluindo bovinos, caprinos e suínos.