Docentes admitidos procuram entender a anulação do concurso, numa altura em que a lista definitiva dos seleccionados foi divulgada no Jornal de Angola. Processo de admissão foi validado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério das Finanças e pelo próprio organismo de tutela (MESCTI), que passou as guias com os respectivos números de agentes.

Um grupo de 23 docentes apurados no último concurso público de ingresso externo para os quadros do Instituto Superior Politécnico do Bengo (ISPB), realizado em 2024, contesta decisão do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) de anular o processo, alegadamente por "irregularidades".

Ao Novo Jornal, os docentes antes admitidos nas categorias de Professores Auxiliares, Assistente e Assistente-Estagiário procuram entender a decisão do MESCTI, quando a lista definitiva dos seleccionados foi divulgada no Jornal de Angola do dia 6 de Dezembro de 2024. O processo de admissão também foi validado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério das Finanças e pelo próprio organismo de tutela (MESCTI), que passou as guias com os respectivos números de agentes.

Os professores, inclusive, já receberam salários referentes aos meses de Janeiro (com retroactivos de Dezembro) e Fevereiro, como atestam os recibos em posse do NJ. "Assinámos o termo de início de funções e já tínhamos turmas".

