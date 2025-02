O Serviço de Investigação Criminal em Luanda (SIC) capturou, esta semana, na província de Benguela, quatro homens que estavam foragidos, acusados de terem tirado a vida a um agente da Polícia Nacional e a uma mulher grávida no município do Cazenga, em Luanda.

O gangue, segundo o porta-voz do SIC-Luanda, Fernando de Carvalho, é composto por oito elementos com idades entre os 33 e os 39 anos, mas foram apenas detidos quatro, que vão responder pelos crimes de associação criminosa, homicídio e roubo qualificado.

Os homicídios ocorreram quando oito homens, a bordo de quatro motorizadas, perseguiam uma viatura de uma empresa que carregava somas avultadas, e, durante o percurso, depararam-se com um agente regulador de trânsito.

Para que ele não se interferisse no assalto, decidiram matá-lo, explica o SIC-Luanda, acrescentando que "enquanto uns continuavam a seguir o carro, outros ficaram para acabar com a vida do polícia. Dispararam contra ele, apossaram-se da sua pistola e foram ao encontro de outros comparsas".

Depois de terem alcançado a viatura onde se encontrava o gerente da empresa com o dinheiro do caixa, nas imediações da antiga Praça das Mulheres, na avenida Ngola Kiluange, roubaram quase 50 milhões kzs e fugiram.

"Mas, antes disso, para dispersarem os populares do local, dispararam vários tiros aleatórios, um dos quais atingiu mortalmente uma grávida 34 anos, que perdeu a vida naquele instante", conta Fernando de Carvalho.

Após o assalto, os indivíduos dirigiram-se para o bairro da Estalagem, em Viana, e, na residência de um cúmplice, fizeram a partilha do dinheiro. Depois, cada um seguiu o seu caminho, até esta semana terem sido apanhados quatro deles.

O Novo Jornal soube pelas autoridades que foi um moto-taxista que trabalha nos arredores da empresa, no mercado do Kicolo, que deu a pista aos seus comparsas de que o gerente do estabelecimento sairia do local com dinheiro do caixa.

Mediante esta situação, diligências foram feitas e o SIC conseguiu deter alguns membros do grupo em Benguela, que serão presentes ao juiz de garantias, enquanto a investigação continua para localizar os outros envolvidos.