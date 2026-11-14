A vila do Ebo, provincia do Kwanza-Sul, entra numa nova fase da sua história, com a chegada da energia eléctrica proveniente da barragem de Laúca. Habitantes falam em nova era para a região.

Elevada à categoria de município há 111 anos e conhecida por ter sido o palco da "Batalha do Ebo", a 23 de Novembro de 1975, a região prepara-se agora para viver uma realidade ansiada há mais de meio século.

Nesta altura, os técnicos da Rede Nacional de Transportes (RNT) e da empresa Electro Force fazem ligações nas ruas e residências.

O ensaio técnico decorreu a partir da subestação localizada no bairro Mapassa, marcando, assim, o início da "era electrificada" no município habitado por mais de 133 mil habitantes.

Populares manifestam satisfação

O morador do bairro Sagrada Família Neto Joaquim assinala que o Ebo, nos seus 111 anos de existência como município, sempre teve apenas energia à base de geradores. "Para além de não ser abrangente, tinha muita dificuldade. Era consumida de forma interpolada, porque era dia sim, dia não, com muitos problemas. Às vezes, eram geradores com manutenção que demorava tanto e que não dava muitas saídas, quer do ponto de vista de produção, quer do ponto de vista de sustentabilidade na perspectiva de que não podíamos ter produtos expressivos em casa, porque não tínhamos condições para a sua conservação", recorda.

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