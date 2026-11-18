O arguido Hélder Dimas Paulino, de 35 anos, efectivo da Polícia Nacional, afecto à Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), acusado de homicídio, voltou esta terça-feira, 18, ao Tribunal da Comarca de Luanda (TCL), e recusou-se a depor junto do juiz, em protesto por continuar em prisão, após quase ter ganhado a liberdade na primeira audiência de julgamento, soube o Novo Jornal.

Hélder Dimas Paulino assegurou ao tribunal que não vai falar sobre o processo em julgamento porque, segundo ele, os seus direitos foram violados, e que as outras questões devem ser dirigidas ao seu advogado.

A recusa do arguido em depor em juízo não significa que tenha desrespeitado o tribunal e o Ministério Público (MP), pois é um direito que a lei lhe assiste e o tribunal tem de julgar com base nas provas produzidas: testemunhas, documentos, perícias, etc.

Segundo a acusação do MP, o desentendimento terá começado na compra de cerveja numa loja de conveniência de um posto de combustível do Morro Bento.

A acusação diz que a vítima se encontrava à frente do arguido e demorava a concluir o pagamento, situação que terá irritado Hélder Dimas Paulino, levando-o a exigir que fosse dada prioridade às outras pessoas. Facto que desencadeou uma discussão.

Na altercação, segundo o MP, o arguido terá dirigido à vítima a expressão "vou estragar a tua noite", advertência de que a vítima duvidou.

A discussão prolongou-se até à saída do estabelecimento e, na sequência, o arguido desferiu uma bofetada na cara da vítima e, de seguida, disparou um tiro contra a sua cabeça.

Em tribunal, as testemunhas ouvidas até agora asseguram que o arguido se terá excedido no momento da discussão por ser da Polícia e por estar armado, embora estivesse vestido à civil.

Este julgamento teve o seu início a 15 de Outubro, mas foi suspenso pelo então juiz Biscay Kassoma, já substituído, que decidiu colocar o arguido em liberdade provisória por entender que este está em prisão preventiva. Horas depois, o tribunal recuou na decisão, tal como noticiou na altura o Novo Jornal.