O efectivo da Polícia Nacional (PN), afecto ao Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), acusado de ter matado a tiro um jovem de 24 anos, em Novembro de 2025, num posto de combustível no Morro Bento, volta esta terça-feira, 17, a sentar-se no banco dos réus, no "Palácio Dona Ana Joaquina", em Luanda.

Este julgamento deveria ter sido retomado no passado dia 29 de Outubro, mas acabou por ser adiado porque o Tribunal da Comarca de Luanda (TCL) entendeu mudar de juiz.

Entretanto, o juiz substituído, Biscay Kassoma, tal como avançou o Novo Jornal no mês passado, foi afastado do processo depois de a sua decisão de libertar o arguido, por alegado excesso de prisão preventiva, ter sido barrada superiormente pelo tribunal.

Ainda no mês passado, este juiz decidiu libertar provisoriamente Hélder Dimas Paulino, acusado de homicídio, por entender que se encontrava em excesso de prisão preventiva. A decisão desencadeou uma onda de críticas e debates jurídicos em diversos sectores da sociedade, facto que levou o tribunal, horas depois, a reapreciar a medida de coacção pessoal aplicável ao processo e a determinar a manutenção da prisão preventiva do arguido.

O crime aconteceu por volta das 02:00 do dia 22 de Novembro, numa loja de conveniência de um posto de combustível do Morro Bento, quando a vítima se dirigiu à caixa para efectuar o pagamento. Na ocasião, o então 1º subchefe da DIIP, que estava à civil, mas armado, também se dirigiu ao local e exigiu ser atendido de imediato, sem esperar pela sua vez, situação que gerou uma discussão entre ambos.

Depois de a vítima ter saído do interior da loja, o arguido foi atrás dela, disparou um tiro à queima-roupa e fugiu.