O Tribunal da Comarca de Luanda (TCL) dá início, esta quinta-feira, 15, ao julgamento do arguido Hélder Dimas Paulino, efectivo da Polícia Nacional afecto ao Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), acusado de matar a tiro o jovem Fernando Castelo, de 24 anos, em Novembro de 2025, num posto de combustível no Morro Bento, em Luanda, soube o Novo Jornal.

O crime aconteceu por volta das 02h00 do dia 22 de Novembro, numa loja de conveniência, quando a vítima se dirigiu à caixa para efectuar o pagamento. Na ocasião, o então 1.º subchefe da DIIP, que estava à civil, mas armado com uma pistola, também se dirigiu ao local e exigiu ser atendido de imediato, sem esperar pela sua vez, situação que gerou uma discussão entre ambos.

Depois de a vítima ter saído do interior da loja, o arguido foi atrás dela, disparou um tiro à queima-roupa e fugiu.

De imediato, os amigos da vítima socorreram-na e levaram-na para a Clínica Multiperfil. No entanto, o jovem, de 24 anos, deu entrada já sem vida.

A morte de Fernando Castelo chocou a sociedade, sobretudo devido aos vídeos amplamente divulgados nas redes sociais, nos quais é possível ver o arguido a efectuar os disparos que atingiram a região craniana da vítima.

Hélder Dimas Paulino tentou fugir do País por via terrestre, através da Namíbia, mas acabou detido pela Polícia Nacional na província do Cunene.

O julgamento tem início esta quinta-feira, na 5.ª secção do Tribunal da Comarca de Luanda.