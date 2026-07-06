Uma agente prisional morreu, no fim-de-semana, e outro ficou ferido na sequência de um disparo acidental registado durante a troca de turno de piquete no Estabelecimento Penitenciário de Calomboloca, no município de Catete, província do Icolo e Bengo, soube o Novo Jornal.

O incidente envolveu três agentes prisionais em serviço que procediam à troca de turno. Um dos agentes fazia a manutenção da arma de fogo de serviço sob a sua responsabilidade quando efectuou, acidentalmente, disparos em rajada que atingiram dois colegas.

As vítimas foram socorridas de imediato e transportadas para o Hospital Municipal de Catete, mas, devido à gravidade dos ferimentos, a agente prisional Priscila Paz acabou por falecer durante o percurso.

Já o outro agente, após receber os primeiros cuidados, foi transferido para o Hospital Militar Principal, em Luanda, onde permanece sob assistência médica especializada.

A direcção do Serviço Penitenciário (SP) assegura que o agente que efectuou o disparo foi detido e entregue ao Serviço de Investigação Criminal (SIC) para o esclarecimento das circunstâncias do incidente.

Entretanto, esta segunda-feira, 6, o ministro do Interior, Manuel Homem, deslocou-se à Direcção-Geral do Serviço Penitenciário para, in loco, receber esclarecimentos e transmitir orientações.

O ministro solidarizou-se com a família enlutada da agente, assegurando que as circunstâncias desta ocorrência serão esclarecidas no mais curto espaço de tempo.