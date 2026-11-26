O bastonário da Ordem dos Advogados de Angola (OAA), José Luís Domingos, suspeita de que a celeridade com que o Tribunal da Relação de Luanda decidiu a providência cautelar que suspendeu o processo eleitoral da instituição não é normal e levanta suspeitas de interferência política num processo que deveria ser exclusivamente dos advogados, destinado à escolha do líder da Ordem, soube o Novo Jornal.

Segundo José Luís Domingos, que também apresentou a candidatura à própria sucessão no pleito, a rapidez com que a providência cautelar apresentada pelo também concorrente José Carlos Miguel foi tramitada no tribunal suscita interrogações, tendo em conta que a morosidade processual nos tribunais do País é uma realidade.

Em tom irónico, o bastonário da OAA salientou que a morosidade processual "é o primeiro passo ou a injustiça da nossa justiça".

Para o também candidato, "é evidente que a celeridade na tramitação de uma providência cautelar deve ser aplaudida, mas, neste caso, a rapidez suscita sérias dúvidas".

"Sabemos que os processos cautelares, por definição, exigem celeridade. A lei reconhece-lhes natureza urgente, mas o que nos inquieta é a dificuldade de perceber qual o risco que se pretendeu acautelar", afirmou o bastonário esta quarta-feira, 25, durante uma conferência de imprensa sobre o "travão" imposto pelo Tribunal da Relação de Luanda ao processo eleitoral da OAA.

Durante a conferência de imprensa, realizada sob o lema "pela transparência eleitoral, pela dignidade da Ordem dos Advogados e pela democracia nas instituições", José Luís Domingos salientou que a OAA vai respeitar a decisão do tribunal e lutar até ao fim para travar possíveis interferências externas.

Aos advogados, o bastonário apelou à serenidade e pediu que não permitam que as divergências eleitorais se transformem em divisões irreparáveis no seio da classe.

Sobre a sua candidatura, o actual responsável da OAA explicou que a contagem do prazo deve considerar a ocorrência de um feriado seguido de fim-de-semana, período que, na sua interpretação, não correspondeu a dias úteis de trabalho.

O bastonário reafirmou o respeito pelas instituições judiciais e esclareceu que a sua intervenção visa contribuir para o esclarecimento público, sem colocar em causa a idoneidade dos tribunais ou a sua actuação no processo.

José Luís Domingos defendeu que a escolha da liderança da Ordem deve permanecer sob a responsabilidade dos próprios advogados, através de um processo democrático, transparente e independente, livre de interesses externos, salvaguardando a autonomia, a dignidade e os princípios que regem a instituição.

"Nenhuma circunstância eleitoral pode ser maior que a OAA. Nenhuma candidatura pode estar acima da Ordem e nenhuma solução deve retirar aos advogados o direito de escolherem a sua liderança. Ninguém vai impor uma liderança não eleita na Ordem dos Advogados de Angola", concluiu.

Vale recordar que, apesar da suspensão do processo eleitoral, o candidato José Carlos Miguel, que interpôs a providência cautelar junto do tribunal, apresentou, na passada sexta-feira, 20, o programa da sua candidatura ao cargo de bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, para o triénio 2027-2029.

A suspensão do processo eleitoral foi igualmente determinada no dia 20 pela Comissão Eleitoral Nacional da Ordem, em respeito pela decisão do tribunal, até à resolução definitiva do litígio no âmbito do processo principal.

A eleição do novo bastonário da Ordem dos Advogados de Angola estava prevista para 15 de Dezembro.

Entretanto, cinco concorrentes, entre os quais José Carlos Miguel, Calisto de Moura, Secretário Siamundi e o actual bastonário, José Luís Domingos, formalizaram as respectivas candidaturas.

Este último, que pretende concorrer à própria sucessão, apresentou a sua candidatura alegadamente fora do prazo fixado para a entrega das candidaturas, situação que levou o candidato José Carlos João Miguel, também aspirante ao cargo de bastonário, a apresentar, ao abrigo dos estatutos da OAA, uma reclamação junto da Comissão Eleitoral Nacional, que não foi validada.

Inconformado, recorreu ao Tribunal da Relação de Luanda, onde interpôs uma providência cautelar relacionada com o processo eleitoral, que foi deferida, levando a Comissão Eleitoral Nacional a suspender a realização das eleições até à resolução do litígio.