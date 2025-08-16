A corrida pelo comando da Ordem dos Médicos de Angola (ORMED) para o triénio 2026-2028 já deu o "tiro de largada". Quatro candidatos - Pedro da Rosa, Eurídice Chongolola, Manuela Sande e Jovita André - disputam o cobiçado cargo de bastonário.

Todos eles concordam com a necessidade urgente de resgatar a dignidade e o respeito pela classe médica, a necessidade de uma Ordem mais moderna, transparente e actuante e a aposta na formação e qualificação profissional dos médicos. Mas divergem em pontos como a descentralização da instituição, a estratégia de financiamento e a forma de relação com o Executivo.

A pergunta é: Qual dos quatro conseguirá conquistar a classe com a sua visão e o "cadeirão máximo" da Ordem ocupado desde 2019 por Elisa Gaspar? O NJ dá-lhe a conhecer o que cada um dos candidatos tem a oferecer nesta batalha.

