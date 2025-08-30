Programa será implementado em todo o território nacional, com destaque para as províncias que apresentam maior vulnerabilidade epidemiológica, fragilidades no sistema de vigilância e resposta, bem como limitações de acesso a serviços de saúde essenciais.

Um total de 492 milhões de dólares é o montante que o País, através do Ministério da Saúde (MINSA), prevê gastar, em meia década, para a implementação do Projecto Regional de Preparação, Resposta e Resiliência a Emergências de Saúde, nos próximos cinco anos.

Os valores, fruto de um financiamento do Banco Mundial, têm por objectivo reforçar as capacidades de Angola para prevenir, detectar e responder eficazmente às emergências de saúde pública, em alinhamento com o Regulamento Sanitário Internacional (RSI 2005), e aos compromissos regionais da África Austral e Central. Serão alocados em 10 programas, entre os quais o de desenvolvimento da força de trabalho no sector da Saúde, planeamento multissectorial e transfronteiriço, financiamento, governação e sistemas de informação, para melhorar a resiliência a emergências de saúde. Outra parte servirá para o acesso a produtos de saúde de qualidade, reforço dos sistemas de vigilância epidemiológica e laboratorial, através de uma abordagem multissectorial.

Segundo o documento do MINSA, consultado pelo Novo Jornal, o programa será implementado em todo o território nacional, com ênfase para as províncias que apresentam maior vulnerabilidade epidemiológica, fragilidades no sistema de vigilância e resposta, bem como limitações de acesso a serviços de saúde pública essenciais.

