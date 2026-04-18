O UNICEF-Angola lançou, na sexta-feira, 17, em Luanda, a terceira edição da iniciativa de capacitação e empreendedorismo denominada "Desafio Genial: Geração Digital". E em dois anos (2024 e 2025), estima-se que a iniciativa formou cerca de 1.260 jovens dos 14 aos 29 anos.

Segundo a representante adjunta e encarregada do escritório do UNICEF Angola, Cristina Brugiolo, em 2024, mais de 520 jovens, organizados em 171 equipas, deram o primeiro passo, mas, em 2025, foram ainda mais longe: 740 jovens, em 255 equipas, trouxeram soluções criativas para desafios ambientais - desde energias renováveis à agricultura sustentável.

"O Desafio Genial faz parte de uma iniciativa global do UNICEF presente em mais de 40 países. E isso significa que aquilo que começa aqui, em Angola, pode chegar ao mundo. Aliás, já chegou. Uma das equipas angolanas, a Viva Surdo, venceu o Desafio Global - levando o talento, a criatividade e a voz da juventude angolana para um palco internacional. Isso mostra-nos uma coisa muito clara: o potencial dos jovens angolanos não tem limites", disse Cristina Brugiolo.

O Desafio Genial: Geração Digital será implementada entre Abril e Outubto de 2026, em parceria com os Ministérios da Juventude e Desporto e da Educação, além de contar com o apoio financeiro do Grupo NELT.

O secretário de Estado para o Ensino Pré-Escolar e Primário, Pacheco Francisco, afirmou que os jovens são preparados como força da inovação à disponibilidade de receberem mentoria e capacitação, bem como desenvolver o espírito de trabalho em equipa.

"O Desafio Genial é um catalisador social que transforma jovens com ideias criativas em empreendedores aptos para melhorar a realidade social com base na literacia digital e metodologia para resolução de problemas", considerou Pacheco Francisco.

De acordo com a nota de imprensa, a Iniciativa tem como foco espcial transformação digital, promovendo soluções modernas e inovadoras para os desafios do século XXI, mas está igualmente aberta a ideias inovadoras noutras áreas alinhadas com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

"As principais metas incluem o empoderamento juvenil, o fortalecimento do empreendedorismo, o desenvolvimento de competências e o envolvimento cívico dos jovens", lê-se no documento.