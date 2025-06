Segundo o chefe do departamento de avaliação e garantia da qualidade do Instituto Nacional de Avaliação e Desenvolvimento da Educação, Hélio dos Santos, apesar de os exames serem aplicados aos alunos das 6ª, 9ª e 12ª classes, nesta terceira fase apenas os alunos da 12ª serão certificados.

Os exames nacionais servirão para avaliar o conhecimento dos alunos do ensino primário e secundário, em particular nas classes 6ª, 9ª, aferir a aprendizagem e verificar o estado do sistema educativo.

"Já enviámos os materiais para as 21 províncias do país. Por isso, estão criadas todas as condições para a realização dos exames", referiu.