Uma criança de 10 anos morreu e seis ficaram gravemente feridas na sequência da explosão de um engenho de guerra, ocorrida na terça-feira, 22, na província do Moxico.

Segundo as autoridades locais, o incidente ocorreu no município do Luena, na comuna de Cassongo, quando um grupo de crianças brincava numa área que terá funcionado como posição militar.

Os menores procuravam objectos para a brincadeira quando se depararam com um artefacto remanescente do conflito armado e tentaram manuseá-lo, porém o engenho explodiu e causou a morte imediata do rapaz.

Já os seis feridos foram socorridos para o Hospital Geral do Moxico. Segundo aquela direcção clínica, dois das crianças encontram-se em estado estável e quatro em estado crítico, com indicação para cirurgia.

As autoridades apelaram aos pais e encarregados de educação para que redobrem a vigilância e alertem os filhos para não tocarem em objectos metálicos desconhecidos, sobretudo em zonas anteriormente militarizadas.