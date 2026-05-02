Infra-estrutura apresenta mais problemas, como falta de um quintal, mau estado da casa de banho e infiltração de água nas salas de aula em época chuvosa. Administração da Quiçama diz que ficou com "receio" de investir porque as instalações estão localizadas na área abrangida pelas obras da futura Basílica da Nossa Senhora da Muxima, sob tutela do Gabinete de Obras Especiais.

Não há um muro de vedação na Escola do I Ciclo "Kafuxi Ambari", município da Quiçama, situação que deixa expostos ao perigo os alunos, uma vez que a instituição está localizada ao lado da via que dá acesso ao Santuário de Nossa Senhora da Muxima. A infra-estrutura também não dispõe de portas nem janelas. Aliado a estes problemas está o mau estado da casa de banho que se encontra sem sanitas. O chão e as latrinas estão danificados, e o cheiro é nauseabundo. Para quem frequenta a instituição, fazer necessidades no local é um atentado à saúde.

O NJ apurou que, por conta desta situação, muitos alunos optam por efectuar necessidades fisiológicas no matagal, nos arredores da infra-estrutura. A penetração da água nalgumas salas de aula, na época chuvosa, e o mau estado da quadra desportiva "engordam" o leque de problemas daquela escola.

Recentemente, as obras de requalificação do Santuário de Nossa Senhora da Muxima estiveram a ritmo acelerado, por conta da visita do Papa Leão XIV àquela zona, mas a escola não foi beneficiada. Uma fonte lamenta o estado actual das instalações e insta a quem de direito para melhorar as condições. "É uma escola antiga, mas, infelizmente, está assim", deplora.

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