Lotes de terrenos agrícolas, perfazendo mais de 100 hectares, vão ser transformados em pontos para acondicionamento de minerais, naquele que será o próximo passo da extensão do CL, para o desespero de famílias camponesas. Pressupostos para expropriação, vistos por defensores dos direitos das comunidades, não estão a ser observados, mas autoridades garantem que "o problema terá solução": A agricultura familiar é, por sinal, uma das apostas dos EUA no apoio ao projecto ferroviário.

As expectativas do Executivo angolano em relação ao Corredor do Lobito (CL) ainda faziam eco nas rádios locais, inaugurada a Agência de Facilitação de Transporte de Trânsito, a 22 de Janeiro, e já se desenhava um acto adverso à aposta na agricultura enquanto base para um pólo de desenvolvimento, mais do que aquele conhecido veículo para a movimentação dos minerais.

As autoridades desenhavam, na presença de representantes da Zâmbia e da República Democrática do Congo (RDC), os chamados Países "encravados", a construção de dois portos secos, ambos na Catumbela, numa cerimónia sem qualquer referência à incontornável expropriação de centenas de famílias camponesas.

Na apresentação dos passos para as infra-estruturas portuárias, feita na estação ferroviária do Negrão, o Novo Jornal questionou o funcionário do CL que resumia o essencial do projecto.

"Eles [camponeses], claro, vão para outras áreas de produção", disse, em meio a uma agitação própria das visitas ministeriais, o funcionário em causa.

