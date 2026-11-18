Foi detida pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) uma dupla que circulava nas províncias de Luanda e do Bié, fazendo-se passar por passageiros, para chamar moto-taxistas a quem matavam para lhes roubar as motorizadas.

A dupla, considerada pelas autoridades como "altamente perigosa", composta por um homem e uma mulher, é residente em Luanda, no bairro Capalanga, e foi detida na província do Bié, após inúmeras queixas.

A mulher tinha o papel principal ao atrair as vítimas, solicitando o serviço de moto-táxi, para um lugar isolado onde o seu comparsa ficava à espera, munido de facas de cozinha, que usava para atacar as vítimas.

Segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Bié, Carlos de Oliveira, depois de ter cometido vários crimes em Luanda, os indivíduos acomodaram-se no Bié, onde foram igualmente protagonistas de diversos assaltos e homicídios.

Os assassinatos mais recentes aconteceram na aldeia de Cangalo, no mês de Outubro, onde foram vítimas dois moto-taxistas, de 25 e 31 anos. Os homicidas amarraram-lhes os membros inferiores e superiores e depois executaram-nos.

Diante destas situações, o "casal" de 23 e 31 anos, será encaminhado para o juiz de garantias, onde vai responder pelos crimes de homicídio e roubo qualificado.