Improdutividade provocada pelas datas comemorativas, ou simplesmente feriados, pontes e tolerâncias tem implicações negativas para a economia que necessita de se potenciar e gerar riqueza para o País.

O economista Heitor de Carvalho considera que todos os dias de produção são iguais e que há 260 dias úteis por ano, sendo que cada dia de paralisação corresponde à perda de 0,385% do Produto Interno Bruto (PIB).

"Há os problemas de interrupção, retoma da produção e muitos outros. Não temos estatísticas para contabilizar estes pormenores", salienta o especialista, propondo o uso de uma regra geral simples.

Segundo Heitor de Carvalho, tradicionalmente em Angola há nove meses com feriados e três sem feriado, há aqueles feriados tradicionais, como o de Carnaval, 4 de Abril (Dia dos Mártires da Baixa de Kassanje), 2 de Novembro (Dia dos Finados), 11 de Novembro (Dia da proclamação da Independência Nacional), entre outros.

