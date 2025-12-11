De acordo com uma nota da instituição, o 25 de Dezembro (Dia de Natal) e o 01 de Janeiro (Dia do Ano Novo) vão coincidir com a quinta-feira, dando lugar a ponte, justificando deste modo a entrada em vigor da medida.
Funcionários públicos vão trabalhar uma hora e meia a mais entre 12 e 30 deste mês para terem ponte no Natal e no Ano Novo
O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS) anunciou que os funcionários públicos, excepto os que trabalham em regime de turnos, vão trabalhar uma hora e meia a mais nos dias 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 29 e 30 deste mês.