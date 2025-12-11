O mundo seria um lugar melhor se as pessoas perguntassem com mais frequência: "E se fosse comigo?" Temos de admitir que somos incompletos e temos a necessidade de nos completar, sem a necessidade de procurar ser perfeitos. Nesta semana, seis jovens angolanos perderam a vida num trágico acidente de viação em Lisboa, Portugal. Um caso que comoveu o País com várias ondas de solidariedade e mensagens de apoio aos familiares das vítimas, mas que também deixou sinais de um certo "esvaziamento" da dimensão humana, de respeito pela vida, indiferença pela dor alheia, uma preocupante desumanização. Certas declarações de desprezo e desrespeito pela vida alheia acabaram por mostrar que existe um elevador ético-moral que já andava aos solavancos, que parece estar a avariar de todo.