Um homem foi detido por furtar mais de 50 mil dólares norte-americanos pertencentes a familiar, destinados a tratamento médico, para gastar em "champagne" com amigos.

O Novo Jornal soube que estes valores serviriam para suportar as despesas do tratamento médico que a mãe do lesado está a receber no exterior de Angola.

A detenção do ladrão aconteceu no fim-de-semana. Segundo as autoridades, o homem teve auxílio de dois cúmplices, que já estão igualmente detidos.

Segundo o porta-voz nacional da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais, Quintino Ferreira, no dia 19 deste mês, o ""pai de criação do indivíduo constatou o desaparecimento da quantia que se encontrava arrumada numa mochila, no interior do seu quarto.

Mas antes disso, o acusado já havia saído de casa sob o pretexto ir visitar a mãe biológica à província do Uíge, alegando motivos de saúde, tendo posteriormente interrompido as ligações telefónicas com o lesado.

Este foi esbanjando os valores, em festas e na compra de telemóveis, mobiliário e electrodomésticos para a namorada, amigos e alguns familiares. Porém, dias depois acabou detido, após uma denúncia efectuada pelo dono do dinheiro.

Durante o depoimento à polícia, um dos detidos confessou o delito, afirmando que utilizaram a soma avultada em convívios com amigos e compras de bens de luxo.

Após estas declarações, os três envolvidos, de 21 e 24 anos, foram encaminhados para o juiz de garantias, onde vão responder criminalmente por furto.