Segundo o representante para Angola da Superbrands, Pedro Vaz, a distinção decorre de um estudo feito por um júri às diferentes marcas de bens e serviços concorrentes e que conferem confiança aos consumidores.

Em declarações ao Novo Jornal, o responsável enfatizou que "a marca não é Superbrands porque quer ser, mas porque entra rapidamente no coração das pessoas".

Para esta edição da Gala Superbrands concorreram várias empresas por vontade própria, tendo sido distinguidas de A a Z. Estiveram no topo da lista a Aliança Seguros, a Alimo e Limor, a AngoMart, Authentic, BB Esquebra e a Beko/Decor, enquanto, no fim da listagem pontificaram as marcas Cosal, Momo, Orion, Zipp, Patriota e Primavera.

A Gala Superbrands é realizada em 89 países e em Angola surgiu em 2009, visando distinguir as marcas preferidas pelas pessoas. A presente edição teve o Embondeiro como símbolo nacional, que segundo a organização traz vida e resiliência.