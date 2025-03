Um grupo de assaltantes desarmou alguns operativos de empresas privadas de segurança para utilizar as suas armas em diversos assaltos nos municípios do Cazenga e Rangel, em Luanda.

O grupo constituído por seis elementos, em circunstâncias diferentes, surpreendia os seguranças e, sob fortes ameaças, roubava as suas armas, incluindo AKM, com as quais realizava assaltos.

O gangue invadia as residências e interpelavam pessoas na via pública, alguns foram espancados, e por fim roubavam electrodomésticos, jóias e valores monetários.

O assalto à mão armada mais recente que eles protagonizaram aconteceu na rua Sangue Fúria, no Rangel, no interior de uma residência, onde roubaram telemóveis, anéis e fios de ouro e dinheiro pertencente a uma mulher.

A vítima fez uma denúncia e quatro dos acusados com idades compreendidas entre os 20 e os 23 anos, foram detidos nesta semana e vão responder pelos crimes de associação criminosa e roubo qualificado, enquanto diligências prosseguem para localizar os outros dois.

Em posse da quadrilha foram apreendidas, duas AKM, um carregador com seis munições, uma pistola, uma peruca e um fio de prata.