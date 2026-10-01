O antigo ministro das Relações Exteriores (MIREX), Georges Rebelo Pinto Chikoti, e o empresário Bartolomeu Dias vão sentar-se, na próxima terça-feira, dia 06, no banco dos réus, para a fase de instrução contraditória do processo-crime 04/26, sob acusação do Ministério Público (MP) por dois crimes, soube o Novo Jornal.

O Ministério Público acusa o antigo ministro das Relações Exteriores, Georges Chikoti, do crime de peculato, e o empresário Bartolomeu Dias, proprietário do Grupo Bartolomeu Dias, do crime de burla.

A instrução contraditória não é um julgamento propriamente dito, mas uma fase processual em que os arguidos podem apresentar os seus argumentos e provas, permitindo ao juiz decidir se o processo deve ou não seguir para julgamento.

Georges Chikoti foi ministro das Relações Exteriores de Angola entre 2010 e 2017.

Já Bartolomeu Dias é empresário e fundador do Grupo Bartolomeu Dias, um dos maiores conglomerados empresariais privados do País.