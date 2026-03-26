O Governo angolano deu início, esta quinta-feira, 26, em todo o País, a uma campanha de vacinação contra a poliomielite, que prevê abranger nove milhões de crianças dos zero aos cinco anos.

De acordo com o Ministério da Saúde, durante três dias de campanha as equipas de vacinação vão estar nas comunidades, bairros e residências para garantir que todas as crianças sejam vacinadas contra a poliomielite.

A campanha de vacinação contra a pólio surge num momento crítico do País, com a circulação da variante tipo 2 do vírus da pólio.

Nos últimos 12 meses foram confirmados 28 casos em crianças com paralisia flácida aguda e detectado o vírus em 12 amostras ambientais em oito províncias.

Na capital, Luanda, a presença do vírus foi recentemente identificada nos municípios de Belas, Calumbo e Viana, reforçando a urgência de uma resposta imediata e abrangente.

Mais de 53.000 profissionais, entre vacinadores, registadores, mobilizadores sociais, técnicos e voluntários vão percorrer os 326 municípios do País, para, numa campanha porta-a-porta, colocar as duas gotas na boca de cada criança, segundo as autoridades sanitárias.

Haverá, igualmente, postos de vacinação nas escolas, creches, mercados, igrejas e outros locais com maior concentração populacional.

As equipas vão pintar a unha das crianças já vacinadas com tinta indelével, para sinalizar as que foram realmente imunizadas.