Governo diz que ainda há muitas entidades do Estado a facilitarem o contrabando de combustível – General Furtado diz que contrabandistas estão a usar crianças

A comissão interministerial criada para "travar" o "fenómeno de contrabando de combustível" no País assegura que ainda há muitas entidades do aparelho do Estado envolvidas na rede de contrabando de produtos petrolíferos que se servem das suas posições privilegiadas nas estruturas públicas para instigar e facilitar práticas ilegais, apurou o Novo Jornal.