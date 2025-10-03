Os números são arrasadores. Em viagens em serviços e transportação, o Governo desembolsou mais de 134,2 mil milhões Kz, mais 50,8 mil milhões Kz do que estava previsto. Já para o Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, dos 140,8 mil milhões orçamentados, foram gastos 102,9 mil milhões Kz.

O Governo gastou cerca de 160 mil milhões de kwanzas (quase 180 milhões USD) em viagens e na compra de viaturas, calculou o Novo Jornal com base na Conta Geral do Estado (CGE) de 2024. Só em encargos com viagens em serviços e transportação, as despesas ascenderam os mais de 134,2 mil milhões Kz (cerca de 150 milhões de dólares) - 61% acima dos poucos mais de 83,3 mil milhões Kz (mais de 90 milhões USD) orçamentados. À factura, somam-se ainda 25,5 mil milhões Kz (cerca de 30 milhões USD) usados na compra de 734 novos veículos para a administração pública e empresas estatais para reforçar o parque automóvel do Estado que já conta com quase 72 mil viaturas avaliadas em 218 mil milhões Kz.

O total gasto em viagens e viaturas supera os investimentos com o Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza (PIDLCP), que ficou em 102,9 mil milhões Kz, embora o Governo tenha orçamentado mais de 140,8 mil milhões Kz, o que contrasta com a intenção do Governo de João Lourenço de reduzir a pobreza extrema no País dos actuais 31% para 28% até 2027. A pobreza é um dos principais problemas em Angola. De acordo com o World Poverty Clock, mais de 11,6 milhões de angolanos vivem em situação de pobreza extrema. Até 2027, o número pode superar os 12 milhões.

Os 160 mil milhões Kz aplicados em viagens e veículos é quase 14 vezes superior aos 11,47 mil milhões Kz executados pelo Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU) em 2024. O montante equivale a mais do que o dobro dos valores gastos na Expansão e Modernização do Sistema de Ensino, que dos 208,4 mil milhões Kz orçamentados, liquidou apenas 62,9 mil milhões Kz (30% da verba).

