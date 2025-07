Está oficialmente levantada a proibição da captura de sardinha, que o Governo, através do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, havia proibido no mês de Maio, para reprodução da espécie, que é muito consumida pela população de baixa renda, soube o Novo Jornal.

O levantamento da veda da sardinha começou a vigorar esta terça-feira,1, dia em que o Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, deu início à proibição da pesca de carapau.

Fontes do Novo Jornal junto do sector das pescas asseguram que, apesar do levantamento da proibição, as famílias ainda poderão sentir a redução da sardinha no mercado, visto que continua proibida a ida ao mar das rapas "chatas", embarcações que muito abastecem o mercado informal.

Antes da proibição da sardinha, em Maio, o Governo já havia reduzido em 30 por cento, para este ano, a captura deste peixe.

O Novo Jornal sabe que dois meses antes da proibição da captura da sardinha, os mercados, sobretudo os informais, deixaram de ter este peixe, o que passou a ser uma preocupação para população, na maior parte de baixa renda.

A taxa autorizada para a captura de pescado este ano, segundo o Governo, é de cerca de 400 mil toneladas para o segmento da pesca industrial e semi-industrial.

Se por um lado o Governo levantou a proibição da captura da sardinha, a partir desta terça-feira fica proibida, por um período de 60 dias, a pesca do carapau.