A província de Luanda acolhe, na próxima semana, na baixa de Luanda, a Cimeira União Africana/União Europeia, com a participação de vários chefes de Estado e de Governo, acontecimento que está a levar o Governo Provincial de Luanda (GPL) e os órgãos de defesa e segurança a acelerarem o asseguramento deste evento, devido ao seu elevado risco, soube o Novo Jornal.

O comando geral de Luanda da Polícia Nacional, através do comando provincial de Luanda, já alertou as unidades de intervenção rápida e de reacção para a máxima prontidão.

As unidades da polícia e os comandos municipais, em Luanda, estão alertados para a máxima vigilância nos seus territórios para responderem a qualquer agitação ou perturbação relacionada com o evento.

O Novo Jornal soube que após a realização da celebração do acto central dos 50 Anos da Independência Nacional, no dia 11 de Novembro, e da partida de futebol entre a selecção de Angola da Argentina, a 14 deste mês, os órgãos de defesa e segurança mantêm agora os olhos na Cimeira União Africana/União Europeia, a realizar-se em Luanda nos dias a 24 e 25 deste mês.

Um número considerável de efectivos de diversos órgãos de defesa e segurança vai trabalhar em modo "baixa visibilidade", ou seja, de forma invisível, no asseguramento da cimeira, e as autoridades garantem estar tudo pronto para o evento.

Fontes da Polícia Nacional garantiram ao Novo Jornal que os métodos de asseguramento deste evento não irão fugir aos usados na Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, que decorreu em Luanda durante cinco dias no mês de Junho.

Uma fonte do GPL disse ao Novo Jornal que devido à Cimeira União Africana/União Europeia irá interditar algumas ruas e avenidas na zona baixa de Luanda durante a próxima semana, para a realização do evento, tendo garantido que, neste momento, a capital angolana está sob vigilância das forças de defesa e segurança em modo baixa visibilidade.

O Novo Jornal soube que no âmbito das medidas de segurança do evento, na segunda-feira,17, uma equipa do Ministério das Relações Exteriores (MIREX) reuniu-se com o GPL e altos funcionários de diferentes departamentos ministeriais, assim como os órgãos de segurança interna e externa, para garantir a segurança máxima do evento.