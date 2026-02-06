O Governo Provincial de Luanda (GPL) anunciou que a Nova Marginal estará parcialmente interditada ao trânsito automóvel, em ambos os sentidos, a partir desta sexta-feira, 06, até ao próximo dia 18, no âmbito das celebrações do Carnaval de Luanda.

A interdição vai abranger o Largo da Kinanga e o Hotel Baía, áreas onde serão instaladas as infra-estruturas técnicas e logísticas do evento.

De acordo com o comunicado do GPL, como vias alternativas os condutores poderão utilizar a Avenida 4 de Fevereiro e a Avenida da Praia do Bispo, via de acesso junto à Assembleia Nacional, com ligação à estrada da Samba.

Esta medida, conclui o GPL, deve-se aos trabalhos de montagem das estruturas destinadas à realização do Carnaval de Luanda, agendado para os dias 14, 15 e 16 de Fevereiro.