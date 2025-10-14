O Governo Provincial de Luanda (GPL) entregou esta terça-feira vários meios operacionais de combate ao lixo e melhoria do saneamento básico à Empresa de Limpeza e Saneamento de Luanda (ELISAL) e à Unidade Técnica de Gestão do Saneamento de Luanda (UTGSL).

Trata-se de 19 carrinhas basculantes, seis camiões de sucção de água, quatro camiões basculantes, oito mini-carregadores, duas retro-escavadora, um camião cisterna, cinco carrinhas e um autocarro.

Estes meios juntam-se aos 13 camiões basculantes entregues em Junho para o reforço da recolha e transporte de resíduos sólidos na capital à Empresa de Limpeza e Saneamento de Luanda (ELISAL).

Segundo o governador de Luanda, Luís Nunes, a medida enquadra-se na estratégia de combate ao lixo e à melhoria do saneamento básico na província antes das chuvas.

As administrações da Maianga e da Ingombota também foram contempladas com meios operacionais, segundo Luís Nunes.