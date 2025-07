Greve dos taxistas: Luanda "fechada" devido a motins e pilhagem de bens públicos e privados – Há pelo menos três mortos, vários feridos e muitas detenções – PN em força nas ruas e nos bairros suburbanos

A província de Luanda está esta segunda-feira, 28, a viver um momento de elevada tensão, com a paralisação de quase todos os serviços devido a actos de vandalismo, motins e pilhagens de bens públicos e privados em diversos pontos, o que forçou ao encerramento de todos os estabelecimentos comerciais, bancos e postos de abastecimento de combustível, apurou o Novo Jornal. O balanço deste primeiro dia de greve dos taxistas é de, pelo menos, três mortos: um jovem no Rocha Pinto, uma menor no Golf II e um polícia no Calemba 2, linchado pela população.