Com as divergências entre o Governo angolano e o empreiteiro aparentemente ultrapassadas, volta o movimento de homens e máquinas, a dois meses da data prevista para a inauguração. Custo final acima do orçamento projectado, mas todos os imprevistos parecem, agora, um mal menor, se analisadas as denúncias de maus-tratos. Trabalhadores sofrem com casos equiparados à «escravatura moderna», um fenómeno já comentado pela ministra Dias Rodrigues.​

No regresso às obras para um hospital geral no município da Catumbela, em Benguela, mais de um ano depois das divergências financeiras que determinaram a paralisação da empreitada, inúmeros trabalhadores foram afastados por falta de equipamentos de protecção, constatou, terça-feira, 28 de Outubro, o Novo Jornal.

À hora do fecho desta edição, ainda se verificava um cenário a roçar o inédito na construção civil em Angola, com factos capazes de despertar a Inspecção Geral do Trabalho (IGT), que tem vindo a punir construtoras por muito menos.

Os trabalhadores são obrigados a adquirir os seus próprios meios, a começar pelas botas, que custam, em média, 15 mil Kwanzas, quase metade dos salários que auferem.

