O confronto aconteceu nesta segunda-feira, 19, na Avenida Ngola Kiluanje, junto à pedonal do Mawete, quando quatro agentes da URP tentaram interpelar dois homens que estavam armados, a bordo de uma motorizada, disse ao Novo Jornal o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda.
Nestor Goubel contou que a dupla tentou fugir da polícia e foi aí que começou o tiroteio entre ambas as partes, e, "durante a troca de tiros, um meliante foi alvejado no rosto e na perna esquerda, conhecendo a morte imediata".
O seu comparsa, que carrega consigo uma pistola de marca Star, conseguiu fugir do local a bordo de uma motorizada, acrescenta o superintendente-chefe Nestor Goubel.
Quanto ao polícia que foi atingido na região da barriga, o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda diz tratar-se do 2º subchefe Pedro Muatxissengue, afecto à URP, que foi socorrido para o Hospital Militar.