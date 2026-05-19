Uma troca de tiros entre agentes Unidade de Reacção e Patrulhamento (URP) e uma dupla de marginais, no município do Hoji-Ya-Henda, em Luanda, resultou na morte de um delinquente e em ferimentos graves de um subchefe. O outro ocupante da motorizada está a monte.

O confronto aconteceu nesta segunda-feira, 19, na Avenida Ngola Kiluanje, junto à pedonal do Mawete, quando quatro agentes da URP tentaram interpelar dois homens que estavam armados, a bordo de uma motorizada, disse ao Novo Jornal o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda.

Nestor Goubel contou que a dupla tentou fugir da polícia e foi aí que começou o tiroteio entre ambas as partes, e, "durante a troca de tiros, um meliante foi alvejado no rosto e na perna esquerda, conhecendo a morte imediata".

O seu comparsa, que carrega consigo uma pistola de marca Star, conseguiu fugir do local a bordo de uma motorizada, acrescenta o superintendente-chefe Nestor Goubel.

Quanto ao polícia que foi atingido na região da barriga, o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda diz tratar-se do 2º subchefe Pedro Muatxissengue, afecto à URP, que foi socorrido para o Hospital Militar.