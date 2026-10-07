O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve um homem de 34 anos por alegadamente matar e enterrar uma menor de 13 anos grávida no Bengo.

O Novo Jornal soube junto do SIC que o comparsa que terá ajudado a ocultar o cadáver foi igualmente detido. Neste momento, ambos implicados já foram presentes ao juiz de garantias e são suspeitos de homicídio qualificado.

Segundo o porta-voz do SIC no Bengo, Miguel Correia, a menor estava desaparecida do seio familiar desde o passado dia 29 de Setembro.

O responsável acrescentou que a investigação preliminar revela que a vítima mantinha uma relação criminosa e abusiva com o principal suspeito e que teria resultado em gravidez. Ao ser informado, o homem não terá aceitado a situação.

As autoridades apuraram que o implicado terá atraído a menor para um encontro e, com o auxílio do comparsa, terá provocado a sua morte. Posteriormente, o corpo foi enterrado num local isolado na tentativa de ocultar o alegado crime.

O SIC-Bengo identificou o local, procedeu à exumação e encaminhou os restos mortais da menor para o Laboratório de Criminalística, para exames médico-legais. O processo segue com diligências em curso.

Nos termos da lei angolana, a relação sexual com menores de 14 anos constitui crime, independentemente de consentimento.