O homicida, que estava em fuga desde o passado dia 22, foi detido esta quinta-feira, 27, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).

O crime ocorreu na comuna do Nova Vida, bairro Soba Capassa, na via pública.

Segundo o SIC, no mês de Julho de 2024, a vítima e o implicado deslocaram-se ao município do Sambizanga, no bairro do São Paulo, onde mantiveram contacto com uma mulher que estava a comercializar uma parcela de terra na Centralidade do KK5000.

Feita a negociação, a vítima decidiu adquirir o espaço, por 4, 6 milhões kz e terá pago, a título de adiantamento, 1,2 milhões kz, mediante transferência bancária e mais 1.000 USD, faltando 2,3 milhões, que seriam liquidados no mês de Dezembro do ano passado.

Porém, a proprietária do espaço decidiu revender a um terceiro, facto que chegou aos ouvidos da vítima que, já em companhia do acusado, decidiu ir tirar satisfações.

Para reverter a situação, a proprietária do terreno, no dia 19 Fevereiro deste ano, efectuou uma transferência bancária na ordem dos 1, 2 milhões para a conta do primo da vítima.

Este, por sua vez, gastou o dinheiro sem avisar a prima, facto que levou a vítima a voltar a cobrar o valor à proprietária do espaço, mas esta informou-a, por via telefónica, sobre a transação efectuada para a conta do seu primo.

Deste modo, a vítima ligou ao primo a pedir que transferisse os valores, mas este não o fez e simplesmente transferiu 120 mil kz, daí a prima ter passado a exigir-lhe o milhão que faltava. Para encerrar o caso, no dia 22 deste mês, o homem decidiu tirar a vida da mulher, disparando contra ela e pondo-se em fuga, mas foi localizado e detido esta semana pelos agentes do SIC, após uma denúncia que a direcção deste órgão recebeu sobre a ocorrência.