Um homem, de 32 anos, está a ser acusado de assassinar o irmão mais novo, desferindo-lhe vários golpes com um fogareiro na cabeça durante uma discussão.

A detenção do acusado ocorreu esta segunda-feira, em casa, no bairro Hoji-Ya-Henda, município de Cacuso, horas depois do crime.

O homicídio aconteceu quando o falecido, embriagado, foi a casa do irmão mais velho que o criticou pelo estado em que se encontrava.

A conversa subiu de tom e descontrolou-se quando o alegado homicida recorreu a um fogareiro e desferiu vários golpes na cabeça do irmão mais novo, que caiu inanimado no chão do quintal e perdeu a vida minutos depois, ainda no local.

Posteriormente, os populares queixaram-se às autoridades policiais e os agentes do Serviço de Investigação Criminal (SIC) detiveram o alegado homicida, que foi encaminhado para o juiz de garantias, acusado de homicídio qualificado.