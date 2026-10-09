Um homem de 29 anos, que já havia sido detido em 2024 e posto em liberdade, foi novamente apanhado pelas autoridades em Luanda, após reincidir na prática de sequestros, roubos e agressões sexuais contra passageiras, fingindo-se passar por motorista de táxi por aplicativo.

Segundo os dados partilhados pela direcção do Serviço de Investigação Criminal em Luanda, a actuação do suspeito estendia-se por várias zonas da capital, tendo como alvo preferencial mulheres jovens. O homem aproveitava-se da aparente segurança que as plataformas digitais de transporte oferecem para camuflar as suas intenções. Uma vez com as vítimas no interior da viatura, o disfarce de motorista caía por terra, dando lugar a um cenário de terror.

Para além de alegadamente violentar as passageiras, o indiciado também roubava sistematicamente dinheiro, telemóveis e quaisquer outros pertences de valor que encontrasse em posse das vítimas.



A ocorrência mais recente, que precipitou a intervenção das autoridades, teve lugar no município de Belas quando uma mulher de 31 anos solicitou um serviço de táxi com destino à centralidade do Kilamba.

Durante o percurso, o condutor da viatura de marca Suzuki, modelo S-Presso de cor laranja, começou a provocá-la. A situação escalou rapidamente quando o infractor, munido de uma lâmina, passou a ameaçar a passageira de morte para que esta aceitasse envolver-se com ele.

Sob coacção e medo, a rota foi desviada em direcção à Zona Verde, onde o homem terá consumado o acto de agressão sexual por via oral, explica o SIC.



Após consumada a violação, a violência terá prosseguido para o campo patrimonial no qual o agressor terá roubado o telemóvel da vítima, um aparelho de marca iPhone, e subtraído a quantia de um milhão e 500 mil kwanzas da sua conta bancária.

A operação financeira foi realizada por via de transferência bancária directa, sob forte ameaça, tendo o suspeito utilizado as coordenadas da conta de um comparsa para branquear o rastro do dinheiro. Posteriormente, a mulher foi abandonada à sua sorte numa zona completamente isolada.

O clamor social e o fluxo de inúmeras denúncias com contornos idênticos colocaram os operacionais do SIC no encalço do reincidente, culminando na sua detenção em Talatona.

O cidadão nacional vai agora ser responsabilizado criminalmente pelos crimes de sequestro, roubo qualificado e agressão sexual, aguardando que as diligências continuem o seu curso.