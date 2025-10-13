O Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé tem em marcha, até 31 de Outubro, uma campanha de rastreio do cancro da mama. O atendimento é gratuito e visa prevenir esta doença que afecta milhares de mulheres, promovendo o diagnóstico precoce.

A iniciativa envolve cerca de 500 técnicos e o agendamento pode ser feito através do número 943 041 067.

De acordo com o director do serviço de Oncologia do hospital, Wilson da Rocha, citado pela Angop, "todas as mulheres que procurarem os serviços até o dia 31 de Outubro serão atendidas".

Segundo o especialista, todas as mulheres com mais de 18 anos devem fazer o rastreio, tendo em conta os resultados de um estudo conduzido pelo Instituto Angolano de Controlo do Cancro (IACC), com base em dados recolhidos entre Janeiro de 2018 e Junho de 2024, segundo os quais mais de 2.600 mulheres foram diagnosticadas com a doença.

A campanha decorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30.