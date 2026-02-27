O Hospital Provincial do Cuanza Norte, Dr. António Agostinho Neto, reabilitado em 2022 vai ser apetrechado por 5,3 mil milhões kz (5,7 milhõess USD).

Bloco operatório, unidade de cuidados intensivos para adultos, unidade de cuidados intensivos pediátricos, banco de urgência, laboratórios, farmácia, armazém, consultórios médicos, salas para internamento, salas de reanimação, sala de ecografia, imagiologia e área administrativa vão ser receber mobiliário e equipamentos médicos, segundo um despacho assinado pelo Prresidente da República.

O documento autoriza também a abertura do procedimento de contratação simplificada, pelo critério material, para a fiscalização do apetrechamento do Hospital Provincial do Cuanza Norte, Dr. António Agostinho Neto, no valor global de 268,7 milhões de kwanzas.

Ao governador provincial do Cuanza Norte é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados, incluindo a celebração e a assinatura dos respectivos contratos.