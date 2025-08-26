Na província do Huambo, um homem foi detido pela Polícia Nacional (PN), acusado de agredir mortalmente a esposa e atirar o corpo para uma cacimba, alegando que a mulher mantinha uma relação extraconjugal com um desconhecido.

O homicídio ocorreu no fim-de-semana, no bairro Salupembe, município do Catchiungo, durante um desentendimento que houve entre o casal, ambos com 33 anos, quando o marido acusou a mulher de ter um amante.

No decurso da discussão, o homem partiu para a agressão física, conta o porta-voz do departamento de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional no Huambo, Edgar Sapengo, ressaltando que, "com as próprias mãos, espancou brutalmente a esposa até esta cair inconsciente no chão, do interior da sua residência".

Para dissimular o homicídio, transportou o corpo para um outro bairro e jogou numa cacimba, de seguida meteu-se em fuga, acrescenta o porta-voz da PN-Huambo Edgar Sapengo.

Graças a uma denúncia, as autoridades removeram o cadáver para a morgue da localidade, no dia seguinte. Quanto ao acusado, já se encontra detido e vai responder pelo crime de homicídio qualificado.