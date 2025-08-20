Na província do Huambo, um homem foi detido, acusado espancar até à morte um amigo, cujo corpo foi abandonado à beira do rio Trama, durante um desentendimento que houve entre ambos por motivos pessoais.

O homicídio, de acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional, aconteceu esta semana no município do Catchiungo, quando os amigos de 18 e 19 anos, saíram para lavar roupa.

No decurso, ambos se desentenderam, tendo o acusado recorrido a uma pedra com a qual agrediu mortalmente o amigo, explica a polícia, acrescentando que, "de seguida o suspeito foi embora, abandonando o corpo à beira do rio".

A vítima foi encontrada por um irmão com sinais de espancamento, e, depois disso, a família fez uma participação às autoridades policiais, que, com base nos dados recebidos, deteve o amigo como o principal suspeito.

Este foi encaminhado para o departamento de investigação de ilícitos penais, naquela província, onde vai ser investigado por homicídio qualificado e consequentemente presente ao juiz de garantias.