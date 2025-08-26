Um ano depois de ter sido suspenso, o Tribunal da Comarca do Huambo retomou esta segunda-feira,25, o julgamento de cinco ex-gestores públicos acusados de entre 2010 e 2014 terem desviado do Governo da Província do Huambo (GPH), liderado pelo então governador Faustino Muteka, mais de mil milhões kwanzas.

Esse processo já esteve em tribunal em 2019, mas foi anulado pelo Tribunal Supremo, em cumprimento do acórdão 5196/19, por ali se ter considerado ter havido a violação das regras de produção de provas, omissão de diligências essenciais e a descoberta da verdade material por parte da primeira instância.

O mesmo deveria retomar em Março de 2024, quando foi suspenso porque na altura, para a descoberta da verdade, o Ministério Público (MP) solicitou que fosse arrolado também no processo como arguido o então governador provincial, mas esse pedido foi negado pela justiça e o mesmo não aparece no processo em nenhuma condição, soube o Novo Jornal.

O julgamento é conhecido também como caso "Restos a Pagar", e envolve cinco ex-gestores do governo local, nomeadamente João Sérgio Raul, então secretário do governo local, Victor Chissingui, ex- director do gabinete de Estudos e Planeamento, Cândido Abel Camuti, ex-director do gabinete do governador, Constantino César, chefe do departamento de administração, património, informática, gestão do orçamento e transportes, e Claudino Sicato Fernandes Isaías, ex-chefe de secção de execução orçamental e contabilidade.

Todos os arguidos são acusados e pronunciados da prática do crime continuado de peculato.

Entretanto, esta segunda-feira,25, retomou, mas sem aquilo que foi em 2024, a pretensão do MP., facto que levou os advogados a solicitaram, nas questões prévias, a nulidade do despacho da retoma do julgamento e o seu arquivamento.

Os advogados entendem ser fundamental trazer a juízo o então governador Fernando Faustino Muteka como arguido, mas o tribunal negou por entender não ser um novo processo.

O julgamento prossegue esta terça-feira, 26, naquele tribunal.