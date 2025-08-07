O padre Vasco Gonguela Samba, vigário da Paróquia de São José, na província do Huambo, que estava desaparecido desde o dia 31 de Julho, foi encontrado morto, esta quinta-feira, submerso na barragem do rio Kwando.

Na sequência da operação, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve o pai do padre por ser o principal suspeito da morte, de acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do SIC.

O Novo Jornal soube junto de uma fonte que "o padre não tinha uma relação saudável com o pai, após a separação da sua mãe".

A este jornal foi ainda contado que "dias antes de o padre ser encontrado morto, discutiu com o pai, por causa da repartição de imóveis e outros bens da família, num processo de divórcio litigioso dos progenitores.

O suspeito, que está sob custódia das autoridades policiais, foi encaminhado para o Ministério público, onde será ouvido, no sentido de se descobrir o que realmente aconteceu entre ambos.

O SIC recebeu uma participação efectuada pela Arquidiocese do Huambo, e, após os dados recebidos, desencadeou uma investigação que culminou com a localização do cadáver do padre submerso na barragem do rio Kwando.

O corpo foi removido para a morgue do Hospital Geral do Huambo.