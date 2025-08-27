O homem foi apanhado em flagrante delito, no município sede, no interior de um estabelecimento comercial, quando estava a distribuir o estupefaciente, na posse de uma arma de fogo.
Em declarações ao Novo Jornal, esta quarta-feira, 27, o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial do Huambo da PN, Edgar Sepengo, disse que "o homem confessou que a droga era proveniente de Luanda".
"Ele tinha um fornecedor que lhe vendia a substância por 10 mil kwanzas por cada dose e revendia a 20 mil kz", acrescenta o porta-voz da PN-Huambo.
Em sua posse, foram apreendidas 35 doses de cocaína, avaliadas em 700 mil kwanzas, uma pistola de marca Jericho e 134 mil kwanzas resultantes das vendas.
O indivíduo, de 36 anos, foi encaminhado para o juiz de garantias, acusado de tráfico de droga.